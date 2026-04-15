Setur-RJ e TurisRio estão à frente de um dos maiores estandes da feira - Divulgação

Setur-RJ e TurisRio estão à frente de um dos maiores estandes da feira Divulgação

Publicado 15/04/2026 15:25

O primeiro dia da WTM Latin America começou com forte protagonismo do estado do Rio de Janeiro, nesta terça-feira (14). A Secretaria de Estado de Turismo (Setur-RJ) e a TurisRio apresentam, no Expocenter Norte, em São Paulo, um dos maiores estandes da feira, com 120m², consolidando sua posição estratégica no cenário turístico nacional e internacional. O espaço reúne 50 coexpositores e funciona como uma grande vitrine integrada dos destinos fluminenses, conectando poder público, iniciativa privada e o trade turístico.