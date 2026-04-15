Setur-RJ e TurisRio estão à frente de um dos maiores estandes da feira Divulgação
“O Rio de Janeiro chega à WTM com muita força, organização e diversidade de produtos. Nosso estande reflete exatamente isso: um estado preparado para receber turistas, gerar negócios e ampliar sua presença nos principais mercados emissores”, destacou o secretário de Estado de Turismo, Lucas Alves.
Ao longo do dia, o estande da Setur-RJ/TurisRio se destacou pela intensa movimentação de agentes de viagens, operadores e profissionais do setor interessados nos destinos fluminenses. Municípios das 12 regiões turísticas, que compõem o estado, apresentaram seus atrativos e experiências, reforçando a diversidade turística do Rio, que vai do sol e praia ao turismo de serra, cultura e natureza.
Um dos grandes diferenciais do espaço é a valorização do turismo rural, com a participação da Associação de Turismo Rural de Paty do Alferes, que trouxe degustações de produtos típicos do interior fluminense, evidenciando a força da produção local e a riqueza gastronômica do estado.
“O estande do Rio de Janeiro mostra, na prática, a integração do turismo fluminense. É um ambiente de negócios, de promoção e de experiência, que fortalece toda a cadeia produtiva e posiciona o estado como um destino completo e competitivo”, ressaltou o presidente da TurisRio, Sergio Ricardo de Almeida.
Além da promoção institucional e comercial, o espaço também aposta em ativações criativas e interativas para atrair o público. Painéis instagramáveis têm gerado grande engajamento entre os visitantes, assim como a presença de um dinossauro em tamanho real do Parque Terra dos Dinos, de Miguel Pereira, que se tornou um dos pontos mais fotografados da feira neste primeiro dia.
A participação na WTM Latin America reforça a estratégia da Setur-RJ de ampliar a visibilidade dos destinos fluminenses, fortalecer o relacionamento com o trade turístico e atrair novos investimentos, consolidando o Rio de Janeiro como um dos principais polos turísticos da América Latina.
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