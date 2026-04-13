Alex Dias da Silva teria sido atingido dentro do carro - Reprodução / Redes Sociais

Alex Dias da Silva teria sido atingido dentro do carroReprodução / Redes Sociais

Publicado 13/04/2026 12:05

Rio - Um policial militar foi assassinado a tiros, na manhã desta segunda-feira (13), no bairro Imbariê, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.

Segundo a Polícia Militar, equipes do 15º BPM (Duque de Caxias) receberam uma informação de disparos de arma de fogo na região. No local, os agentes encontraram o PM Alex Dias da Silva ferido. Ele, que estava de folga, chegou a ser socorrido e levado para o Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes (HMAPN), mas não resistiu aos ferimentos.

De acordo com relatos nas redes sociais, Alex foi atingido dentro de um carro por criminosos em uma moto. Imagens mostram o veículo que seria do policial com ao menos cinco marcas de disparos no para-brisas.

A Delegacia de Homicídios da Capital (DHBF) investiga o caso. A Polícia Civil informou que agentes realizam diligências para apurar os fatos e identificar a autoria do crime.