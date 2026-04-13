Prefeitura de Queimados apura atropelamento de cão por veículo da Secretaria de Agricultura - Divulgação

Prefeitura de Queimados apura atropelamento de cão por veículo da Secretaria de AgriculturaDivulgação

Publicado 13/04/2026 21:53 | Atualizado 13/04/2026 22:01

Rio - Um servidor de 66 anos da Prefeitura de Queimados foi afastado preventivamente das funções após atropelar e matar um cãozinho com um trator na Rua Francisco Gabriel Neto, no bairro Vila Camarim. O caso aconteceu na quinta-feira passada (9), por volta das 8h. O animal era muito conhecido e querido pelos moradores, o que causou grande comoção na região.

De acordo com o próprio condutor, que possui cerca de 15 anos de atuação na Secretaria de Agricultura, ele não teria visto o animal no momento do acidente. Ao tomar conhecimento do ocorrido, passou mal e foi socorrido para a UPA de Queimados, onde permaneceu em observação. Ele já recebeu alta e se encontra em casa.

A prefeitura informou ainda que está colaborando integralmente com a Polícia Civil, fornecendo todas as informações necessárias para o andamento das investigações. O caso foi registrado na 55ª DP (Queimados).

"Desde o primeiro momento, a administração municipal determinou a apuração rigorosa do caso, com a abertura de procedimento interno para esclarecer as circunstâncias do ocorrido. O servidor responsável pela condução do veículo foi afastado preventivamente de suas atividades operacionais até a conclusão das investigações", informou o órgão.



Ainda em nota, a administração municipal reforçou que "não fará julgamentos ou conclusões antecipadas antes do término das apurações oficiais". Ao mesmo tempo, reafirmou seu compromisso com a proteção da vida e o respeito aos animais.

