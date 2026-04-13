Uma mulher foi presa, nesta segunda-feira (13), pelo crime de abandono de incapaz, no bairro de Curicica, Zona Sudoeste. Ela foi encontrada pelos policiais na própria residência.
O crime ocorreu em 2016. Na ocasião, a mulher, que não teve o nome divulgado, abandonou a própria filha, então com apenas oito meses de idade, dentro de uma caçamba de lixo na Estrada dos Bandeirantes. A criança foi encontrada por populares, que ouviram o choro e acionaram a polícia. A bebê foi resgatada com vida.
As apurações também apontaram que a autora esteve envolvida em outro caso semelhante no mesmo ano, quando abandonou a criança em um carrinho de bebê em um posto de gasolina na mesma região.
A mulher também confessou a autoria desse crime, alegando que não possuía condições psicológicas e financeiras de cuidar da criança, tendo em vista que era usuária de drogas e também mãe de outra menina, de 4 anos.
A autora chegou a ficar presa preventivamente por dois meses, mas obteve o benefício de responder aos processos em liberdade. Entretanto, descumpriu as medidas judiciais impostas pela Justiça e encontrava-se foragida desde 2024.
Ela foi presa e conduzida à 16ª DP (Barra da Tijuca), onde foi cumprido o mandado de prisão preventiva.
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