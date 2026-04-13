Na época a criança do crime a criança tinha 8 meses - Divulgação/PCRJ

Na época a criança do crime a criança tinha 8 mesesDivulgação/PCRJ

Publicado 13/04/2026 18:37

Uma mulher foi presa, nesta segunda-feira (13), pelo crime de abandono de incapaz, no bairro de Curicica, Zona Sudoeste. Ela foi encontrada pelos policiais na própria residência.



O crime ocorreu em 2016. Na ocasião, a mulher, que não teve o nome divulgado, abandonou a própria filha, então com apenas oito meses de idade, dentro de uma caçamba de lixo na Estrada dos Bandeirantes. A criança foi encontrada por populares, que ouviram o choro e acionaram a polícia. A bebê foi resgatada com vida.



As apurações também apontaram que a autora esteve envolvida em outro caso semelhante no mesmo ano, quando abandonou a criança em um carrinho de bebê em um posto de gasolina na mesma região.

A mulher também confessou a autoria desse crime, alegando que não possuía condições psicológicas e financeiras de cuidar da criança, tendo em vista que era usuária de drogas e também mãe de outra menina, de 4 anos.

A autora chegou a ficar presa preventivamente por dois meses, mas obteve o benefício de responder aos processos em liberdade. Entretanto, descumpriu as medidas judiciais impostas pela Justiça e encontrava-se foragida desde 2024.

Ela foi presa e conduzida à 16ª DP (Barra da Tijuca), onde foi cumprido o mandado de prisão preventiva.