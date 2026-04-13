MPRJ recomenda suspensão de obras na Dutra por risco de alagamentos em Nova IguaçuReginaldo Pimenta/Agência O Dia
MPRJ recomenda suspensão de obras na Dutra por risco de alagamentos em Nova Iguaçu
Promotoria cobra novo estudo de drenagem e aponta falhas em intervenções da concessionária Eco Rio Minas em trechos da BR-116
MPRJ recomenda suspensão de obras na Dutra por risco de alagamentos em Nova Iguaçu
Promotoria cobra novo estudo de drenagem e aponta falhas em intervenções da concessionária Eco Rio Minas em trechos da BR-116
Governador em exercício exonera presidente interino do Rioprevidência
Felipe Derbli de Carvalho Baptista foi nomeado como substituto do órgão responsável pelo fundo de pensão dos servidores e pensionistas do governo
Jovem desaparece após pegar trem em Japeri ao ir à festa no Centro do Rio
Daniel Lourenço dos Santos não fez mais contato com a família desde sábado (11)
Velódromo do Parque Olímpico retoma atividades seis dias depois de incêndio
Pavilhão, no entanto, segue parcialmente interditado pela Defesa Civil, incluindo o espaço onde se encontra o Museu Olímpico
Mulher é presa por abandono de incapaz em Curicica
Crime aconteceu em 2016, quando a acusada abandonou a própria filha, então com apenas oito meses de idade, dentro de uma caçamba de lixo
Moto pega fogo no Túnel Rebouças e deixa um homem ferido
Vítima foi encaminhada para o Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro, com ferimentos leves
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.