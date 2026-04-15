Publicado 15/04/2026 00:00

Negociação entre Brasil e Paraguai pode reduzir a tarifa de energia de Itaipu a partir de 2027. O tema envolve equilíbrio entre custos, contratos e política energética, com impacto direto no preço da eletricidade e na competitividade da indústria.

Imagens da missão Artemis II reforçam o novo ciclo da exploração lunar liderado pela NASA. Como na Guerra Fria, a Lua volta a ser palco de disputa — antes entre EUA e URSS, agora com a China no centro da corrida espacial.