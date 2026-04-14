Estado sanciona Lei que prevê interdição imediata de ferros-velhos com materiais sem origem comprovadaDivulgação/GOVRJ
Nova lei autoriza interdição imediata de ferros-velhos com material ilegal no Rio
Medida ainda prevê punições mais rigorosas em casos de reincidência
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