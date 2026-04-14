O suspeito, de 18 anos, confessou participação no tráfico de drogas na região. - Divulgação/ PMRJ

O suspeito, de 18 anos, confessou participação no tráfico de drogas na região. Divulgação/ PMRJ

Publicado 14/04/2026 16:36

Odette Martins Marcondes, de 90 anos, morreu após ser atropelada durante uma perseguição policial, na tarde de segunda-feira (13), no bairro Santo Antônio, em Itaboraí, na Região Metropolitana.



De acordo com a Polícia Militar, agentes do Batalhão de Itaboraí (35º BPM) receberam informações de que um veículo estaria sendo utilizado para a distribuição de drogas na região.

Ao abordar o motorista do carro, Victor Hugo de Souza, de 19 anos, houve troca de tiros, já que uma motocicleta com dois homens dava cobertura ao criminoso. Victor Hugo desobedeceu à ordem de parada e fugiu em alta velocidade. Na tentativa de escapar de um flagrante, os ocupantes do carro ainda jogaram sacos com drogas pela janela.



A perseguição terminou na Rua 31, quando o motorista perdeu o controle e bateu em um muro. Com o impacto, parte da estrutura desabou e atingiu a idosa. O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local.



Após o acidente, o criminoso tentou fugir a pé, mas foi capturado. No veículo, os agentes apreenderam 280 gramas de crack, 99 gramas de cocaína, dinheiro em espécie e dois celulares. Uma adolescente de 16 anos que também estava no carro foi socorrida e levada a um hospital. Após atendimento, ela foi ouvida na presença de sua responsável legal e liberada. Já Victor Hugo confessou participação no tráfico de drogas na região.



O caso foi registrado na 71ª DP (Itaboraí) e encaminhado para a Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSGI). O acusado permaneceu preso e foi autuado por tráfico de drogas e homicídio na direção de veículo automotor.