Adolescente foi apreendido por envolvimento em estupro coletivo - Reprodução /Polícia Civil

Adolescente foi apreendido por envolvimento em estupro coletivoReprodução /Polícia Civil

Publicado 14/04/2026 20:13

Rio - A Justiça do Rio ouviu, nesta terça-feira (14), o adolescente envolvido no caso de estupro coletivo contra outra adolescente em Copacabana, na Zona Sul do Rio. O jovem participou de audiência de instrução na Vara da Infância e Juventude, foi interrogado e seguirá internado provisoriamente.

Durante a sessão, o Ministério Público e a defesa apresentaram as alegações finais. O processo agora foi encaminhado para a juíza responsável e aguarda a sentença. A vítima já havia sido ouvida anteriormente em sala de depoimento especial, para evitar que precisasse relatar os fatos mais de uma vez.

Relembre o caso



Segundo as investigações do caso, o adolescente foi o mentor do crime e o responsável por atrair a vítima até ao apartamento onde ocorreu o estupro coletivo. Além dele, Vitor Hugo Oliveira Simonin, de 18 anos, Bruno Felipe dos Santos Allegretti, de 18, Mattheus Veríssimo Zoel Martins, de 19, e João Gabriel Xavier Bertho, de 19, também participaram do ato.



O adolescente responde por ato infracional análogo ao crime de estupro, enquanto os adultos são réus pelos crimes de estupro qualificado, já que a vítima é menor de idade, e cárcere privado. Os quatro também tiveram as prisões mantidas pela Justiça.