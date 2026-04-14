Profissionais da Light realizam inspeção na rede elétrica durante operação contra furtos de energia no Recreio dos Bandeirantes. - Divulgação Light

Profissionais da Light realizam inspeção na rede elétrica durante operação contra furtos de energia no Recreio dos Bandeirantes.Divulgação Light

Publicado 14/04/2026 18:37

Duas pessoas foram presas durante uma fiscalização conjunta das concessionárias Iguá Rio e Light, que teve como objetivo combater o furto de água e energia, nesta terça-feira (14), no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Sudoeste. A ação teve como foco encontrar ligações clandestinas, conhecidas como “gatos”, e outras fraudes nos serviços, prática que causa prejuízos estimados em R$ 1,3 bilhão por ano.

A operação mobilizou equipes das duas empresas e contou também com o apoio da Delegacia de Defesa de Serviços Delegados (DDSD), do 31º Batalhão da Polícia Militar e do Programa Estadual de Integração na Segurança (Proeis).



Segundo a Light, já foram realizados 958 serviços, incluindo inspeções em imóveis comerciais e residenciais. Desse total, 246 locais foram regularizados após a identificação de irregularidades. Durante a operação, duas pessoas foram presas em flagrante e encaminhadas à delegacia.

De acordo com a concessionária, a cada 100 clientes regulares, cerca de 35 furtam energia. Essas ligações clandestinas sobrecarregam os transformadores, comprometem a rede elétrica e provocam interrupções no fornecimento, afetando diretamente os consumidores em situação regular.

Entre os estabelecimentos fiscalizados estão lojas de roupas, bares e restaurantes, segmentos onde também foram identificadas irregularidades no consumo de energia e água.



A Iguá Rio informou ainda que intensifica o combate às fraudes. Em 2025, a concessionária registrou 1.839 ocorrências em sua área de atuação. Já entre janeiro e março de 2026, foram contabilizados 576 casos, evidenciando a continuidade das ações de fiscalização e repressão às irregularidades.



