Vídeo mostra momento que trator atropela cãozinho em Queimados - Reprodução/Redes sociais

Vídeo mostra momento que trator atropela cãozinho em QueimadosReprodução/Redes sociais

Publicado 14/04/2026 21:18

Rio - A câmera de segurança da Rua Francisco Gabriel Neto, no bairro Vila Camarim, em Queimados, flagrou o exato momento que o servidor da prefeitura do município atropelou um cãozinho com um trator. As imagens mostram que o caso aconteceu às 8h13 do último dia 9. Veja abaixo.

No vídeo, é possível observar que o servidor, de 66 anos, dirige o veículo em baixa velocidade. O cachorro, conhecido e querido pelos moradores, está sentado na rua, de costas para o trator, que se aproxima. O funcionário, que atua na Secretaria de Agricultura, afirmou em depoimento que não viu o animal.



Após o atropelamento, o servidor olha para trás e percebe o que havia acontecido. Ao tomar conhecimento da situação, ele passou mal e foi socorrido para a UPA de Queimados, onde permaneceu em observação. Ele já recebeu alta e está em casa.

Atenção, imagens fortes:

Vídeo mostra momento que servidor da Prefeitura de Queimados atropela cãozinho com trator



Crédito: Reprodução/Redes sociais pic.twitter.com/oKQ1pFxokd — Jornal O Dia (@jornalodia) April 14, 2026

Polícia investiga o atropelamento

A prefeitura informou ainda que está colaborando integralmente com a Polícia Civil, fornecendo todas as informações necessárias para o andamento das investigações. O caso foi registrado na 55ª DP (Queimados).

"Desde o primeiro momento, a administração municipal determinou a apuração rigorosa do caso, com a abertura de procedimento interno para esclarecer as circunstâncias do ocorrido. O servidor responsável pela condução do veículo foi afastado preventivamente de suas atividades operacionais até a conclusão das investigações", informou o órgão.



Ainda em nota, a administração municipal reforçou que "não fará julgamentos ou conclusões antecipadas antes do término das apurações oficiais". Ao mesmo tempo, reafirmou seu compromisso com a proteção da vida e o respeito aos animais.