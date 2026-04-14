Vídeo mostra momento que trator atropela cãozinho em QueimadosReprodução/Redes sociais
Após o atropelamento, o servidor olha para trás e percebe o que havia acontecido. Ao tomar conhecimento da situação, ele passou mal e foi socorrido para a UPA de Queimados, onde permaneceu em observação. Ele já recebeu alta e está em casa.
Vídeo mostra momento que servidor da Prefeitura de Queimados atropela cãozinho com trator— Jornal O Dia (@jornalodia) April 14, 2026
Crédito: Reprodução/Redes sociais pic.twitter.com/oKQ1pFxokd
"Desde o primeiro momento, a administração municipal determinou a apuração rigorosa do caso, com a abertura de procedimento interno para esclarecer as circunstâncias do ocorrido. O servidor responsável pela condução do veículo foi afastado preventivamente de suas atividades operacionais até a conclusão das investigações", informou o órgão.
Ainda em nota, a administração municipal reforçou que "não fará julgamentos ou conclusões antecipadas antes do término das apurações oficiais". Ao mesmo tempo, reafirmou seu compromisso com a proteção da vida e o respeito aos animais.
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