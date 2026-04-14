Deputado Guilherme Delaroli convocou Colégio de Líderes na AlerjOctacilio Barbosa/Alerj
Segundo apuração do DIA, Delaroli também aguarda o envio oficial do TRE para dar posse ao deputado estadual Renan Jordy (PL), que assumirá a vaga de Bacellar.
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Deputado Guilherme Delaroli convocou Colégio de Líderes na AlerjOctacilio Barbosa/Alerj
Novo comando na Alerj: Delaroli convoca reunião para discutir eleição para presidência
Encontro do Colégio de Líderes vai acontecer na quarta-feira (15), às 13h
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