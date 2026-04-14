Deputado Guilherme Delaroli convocou Colégio de Líderes na AlerjOctacilio Barbosa/Alerj

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Thalita Queiroz
Rio - O presidente em exercício da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), Guilherme Delaroli, convocou uma reunião do Colégio de Líderes para tratar da eleição da nova presidência da Casa nesta quarta-feira (15), às 13h. O anúncio foi feito minutos depois do Tribunal Regional Eleitoral do Rio (TRE-RJ) autorizar a mudança na composição da Alerj.
O encontro tem como objetivo alinhar com as bancadas partidárias os próximos passos do processo que vai definir o novo presidente, após a cassação do ex-presidente Rodrigo Bacellar (União).

Segundo apuração do DIA, Delaroli também aguarda o envio oficial do TRE para dar posse ao deputado estadual Renan Jordy (PL), que assumirá a vaga de Bacellar.