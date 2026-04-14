De acordo com a Polícia Civil, o suspeito, identificado como Caio Alencar, utilizava uma máquina de pagamento manipulada para realizar a cobrança indevida. - Reprodução

De acordo com a Polícia Civil, o suspeito, identificado como Caio Alencar, utilizava uma máquina de pagamento manipulada para realizar a cobrança indevida.Reprodução

Publicado 14/04/2026 16:19

Caio Alencar foi preso na Praia de Copacabana, Zona Sul, na segunda-feira (13), por vender um espeto de churrasco a uma turista por R$ 10 mil. Segundo a Polícia Civil, ele usou uma máquina adulterada para realizar a cobrança do valor abusivo.

De acordo com as investigações, Caio inicialmente oferecia o churrasquinho por R$ 100, mas, no momento do pagamento, alterava o valor e aplicava o golpe. Segundo os agentes, o homem faz parte de um grupo criminoso que atua em praias da Zona Sul, tendo como principal alvo turistas estrangeiros.

Casos semelhantes já foram registrados em Copacabana, Ipanema e Arpoador. Entre as vítimas identificadas até agora estão visitantes de nacionalidades inglesa, tcheca e argentina. Caio foi autuado pelo crime de estelionato qualificado com uso de dispositivo eletrônico.