Movimentação na Praia de Copacabana, Zona Sul do Rio de JaneiroReginaldo Pimenta / Agência O Dia
A tendência para os próximos dias aponta para a manutenção do tempo seco e aumento do calor na capital fluminense. Na quinta-feira (16), o sol aparece com mais força e a temperatura sobe levemente, registrando mínima de 17°C e máxima de 30°C.
O calor deve se intensificar na sexta-feira (17), com os termômetros atingindo a marca de 32°C. A mínima prevista para este dia é de 16°C.
Já no sábado (18), a temperatura cai levemente, mas o tempo segue firme e sem chuva. A máxima prevista é de 31°C e a mínima de 17°C, sob céu parcialmente nublado.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.