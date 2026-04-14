Movimentação na Praia de Copacabana, Zona Sul do Rio de JaneiroReginaldo Pimenta / Agência O Dia

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Rio - Após uma terça-feira de tempo firme e céu claro, a cidade do Rio de Janeiro deve seguir com dias secos e sem previsão de chuva ao longo de toda a semana. Segundo o Alerta Rio, a quarta-feira (15) terá tempo estável e predomínio de sol entre nuvens, com o céu variando entre nublado e parcialmente nublado. As temperaturas podendo chegar a mínima de 16°C e máxima de 29°C.
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Movimentação na Praia de Copacabana, Zona Sul do Rio de Janeiro - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia
Movimentação na Praia de Copacabana, Zona Sul do Rio de Janeiro - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia
Movimentação na Praia de Copacabana, Zona Sul do Rio de Janeiro - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia
Movimentação na Praia de Copacabana, Zona Sul do Rio de Janeiro - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia
Movimentação na Praia de Copacabana, Zona Sul do Rio de Janeiro - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia
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Movimentação na Praia de Copacabana, Zona Sul do Rio de Janeiro - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia
Movimentação na Praia de Copacabana, Zona Sul do Rio de Janeiro - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia
Movimentação na Praia de Copacabana, Zona Sul do Rio de Janeiro - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

A tendência para os próximos dias aponta para a manutenção do tempo seco e aumento do calor na capital fluminense. Na quinta-feira (16), o sol aparece com mais força e a temperatura sobe levemente, registrando mínima de 17°C e máxima de 30°C.

O calor deve se intensificar na sexta-feira (17), com os termômetros atingindo a marca de 32°C. A mínima prevista para este dia é de 16°C. 

Já no sábado (18), a temperatura cai levemente, mas o tempo segue firme e sem chuva. A máxima prevista é de 31°C e a mínima de 17°C, sob céu parcialmente nublado.