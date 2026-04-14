Movimentação na Praia de Copacabana, Zona Sul do Rio de Janeiro - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Movimentação na Praia de Copacabana, Zona Sul do Rio de JaneiroReginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 14/04/2026 16:37

Rio - Após uma terça-feira de tempo firme e céu claro, a cidade do Rio de Janeiro deve seguir com dias secos e sem previsão de chuva ao longo de toda a semana. Segundo o Alerta Rio, a quarta-feira (15) terá tempo estável e predomínio de sol entre nuvens, com o céu variando entre nublado e parcialmente nublado. As temperaturas podendo chegar a mínima de 16°C e máxima de 29°C.