Agentes da 57ª DP localizaram o criminoso em Vila dos Teles - Divulgação

Agentes da 57ª DP localizaram o criminoso em Vila dos Teles Divulgação

Publicado 14/04/2026 15:22

Rio - Um homem foi preso, nesta terça-feira (14), por agentes da 57ª DP (Nilópolis), por participar de um estupro coletivo de uma menina de 12 anos. Os agentes localizaram o acusado no bairro Vila dos Teles, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense.

O caso aconteceu em 2013. De acordo com a Polícia Civil, a vítima foi violentada por quatro homens em São João de Meriti.

Contra ele, foi cumprido um mandado de prisão condenatória pelo crime de estupro de vulnerável. Em seguida, foi encaminhado ao sistema prisional.





