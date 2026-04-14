Rio - O Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ) homologou a recontagem dos votos das eleições de 2022 após a cassação de Rodrigo Bacellar. Portanto, a partir desta terça-feira (14), Renan Jordy (PL) assume como deputado titular. Agora, a Assembléia Legislativa do Estado do Rio (Alerj) deverá eleger um novo presidente nos próximos dias.
Durante a sessão plenária, iniciada às 15h, a Corte Eleitoral fluminense homologou, por unanimidade, o resultado da retotalização dos votos para o cargo de deputado estadual das Eleições 2022. O procedimento havia sido realizado por determinação do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), no dia 31 de março, no Palácio da Democracia.
No procedimento de retotalização, Carlos Augusto Nogueira Pinto (PL), o Delegado Carlos Augusto, passou a ser um dos deputados estaduais eleitos pelo Partido Liberal (PL), não havendo alteração na distribuição das cadeiras entre partidos e federação.
Relator do processo, o presidente do TRE-RJ, desembargador Claudio de Mello Tavares, explicou que não foi apresentada reclamação por partidos e federações contra o procedimento de retotalização, cujo resultado encontra-se disponível no site do TRE-RJ.
O presidente determinou que a decisão seja comunicada à Alerj, a quem cabe tomar as providências necessárias à posse do novo parlamentar eleito.
O procedimento de retotalização foi motivado pela decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que cassou o diploma do deputado estadual Rodrigo Bacellar, ex-presidente da Alerj. A cassação aconteceu há uma semana no âmbito do processo que julgou o desvirtuamento da destinação de recursos da Fundação Ceperj, com finalidade eleitoreira, e declarou a inelegibilidade do ex-governador Cláudio Castro, e do então presidente da Ceperj, Gabriel Rodrigues Lopes, além de Bacellar.
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