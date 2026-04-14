TRE-RJ homologou a recontagem dos votos das eleições de 2022 - Fernando Frazão/Agência Brasil

TRE-RJ homologou a recontagem dos votos das eleições de 2022 Fernando Frazão/Agência Brasil

Publicado 14/04/2026 15:41

Durante a sessão plenária, iniciada às 15h, a Corte Eleitoral fluminense homologou, por unanimidade, o resultado da retotalização dos votos para o cargo de deputado estadual das Eleições 2022. O procedimento havia sido realizado por determinação do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), no dia 31 de março, no Palácio da Democracia.

No procedimento de retotalização, Carlos Augusto Nogueira Pinto (PL), o Delegado Carlos Augusto, passou a ser um dos deputados estaduais eleitos pelo Partido Liberal (PL), não havendo alteração na distribuição das cadeiras entre partidos e federação.



Relator do processo, o presidente do TRE-RJ, desembargador Claudio de Mello Tavares, explicou que não foi apresentada reclamação por partidos e federações contra o procedimento de retotalização, cujo resultado encontra-se disponível no site do TRE-RJ.



O presidente determinou que a decisão seja comunicada à Alerj, a quem cabe tomar as providências necessárias à posse do novo parlamentar eleito.



O procedimento de retotalização foi motivado pela decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que cassou o diploma do deputado estadual Rodrigo Bacellar, ex-presidente da Alerj. A cassação aconteceu há uma semana no âmbito do processo que julgou o desvirtuamento da destinação de recursos da Fundação Ceperj, com finalidade eleitoreira, e declarou a inelegibilidade do ex-governador Cláudio Castro, e do então presidente da Ceperj, Gabriel Rodrigues Lopes, além de Bacellar.