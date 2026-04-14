Publicado 14/04/2026 00:00

Declaração do Partido dos Trabalhadores de que substituir Luiz Inácio Lula da Silva não é simples expõe um desafio de sucessão no campo da esquerda. No lado oposto, Jair Bolsonaro já demonstra capacidade de transferir votos, reforçando a diferença de estrutura entre os polos.

O fracasso das negociações entre EUA e Irã eleva a tensão e reduz o espaço para soluções diplomáticas no curto prazo. O impasse mantém o cenário de incerteza e prolonga os efeitos econômicos já sentidos em energia, mercados e cadeias globais.