Seguranças acusados de matar jovem asfixiado em supermercado vão a júri popular após 7 anos - Reprodução / Internet

Seguranças acusados de matar jovem asfixiado em supermercado vão a júri popular após 7 anosReprodução / Internet

Publicado 15/04/2026 14:14 | Atualizado 15/04/2026 15:24

Rio - A 3ª Vara Criminal do Rio de Janeiro determinou que os seguranças Davi Ricardo Moreira Amâncio e Edmilson Felix Pereira, envolvidos na morte de Pedro Henrique de Oliveira Gonzaga, em fevereiro de 2019, em uma supermercado na Barra da Tijuca, na Zona Sudoeste, vão a júri popular. A data do julgamento ainda não foi definida.

De acordo com as investigações da época, Davi imobilizou e estrangulou o jovem. Já Edmilson responde por omissão, uma vez que não interrompeu a agressão. A reação dos seguranças teria sido motivada por um suposto furto.

O crime foi definido como homicídio qualificado. As duas defesas pedem para que seja desclassificado o delito doloso, quando há intenção. Os advogados de Edmilson também pedem a absolvição sumária dele.

Os seguranças aguardam o julgamento em liberdade. No entanto, estão proibidos de se aproximar ou ter contato com parentes da vítima, devem se apresentar em Juízo nos dias determinados e não podem se ausentar por prazo superior a 10 dias sem prévia autorização.

Na época, Pedro, então com 19 anos, estava no estabelecimento acompanhado da mãe. Imagens do dia do crime mostram o jovem indo em direção a Davi. Em seguida, ele caiu no chão duas vezes e foi imobilizado, com um mata-leão. Na época, o segurança alegou que o rapaz tentou pegar sua arma. No entanto, outra imagem mostrou a arma na mão de Edmilson.