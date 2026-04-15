Pedágio da Linha Amarela sofrerá ajuste na tarifa - Arquivo / Agência O Dia

Pedágio da Linha Amarela sofrerá ajuste na tarifaArquivo / Agência O Dia

Publicado 15/04/2026 11:54

Rio - O valor do pedágio da Linha Amarela sofrerá um reajuste a partir de meia-noite do próximo sábado (18). A tarifa básica dos carros de passeio passará de R$ 3,80 para R$ 4.

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De acordo com a Lamsa, concessionária que administra a via expressa, o aumento está previsto no contrato de concessão. A tarifa é anualmente reajustada de acordo com a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - Especial (IPCA-E) nos últimos 12 meses.

Além dos automóveis, o preço para demais categorias de veículos também mudará. Apenas motos seguirão isentas.

A última mudança havia sido em junho de 2025. Na época, o Supremo Tribunal Federal (STF) homologou um acordo firmado entre a Prefeitura do Rio e a Lamsa. Com o procedimento do ano passado, a tarifa começou a custar R$ 3,80, sendo que antes era R$ 4.