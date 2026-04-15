Mansão invadida, divórcio e mais: relembre polêmicas de MC Poze do Rodo

Conhecido como "Pitbull do Funk", Poze ganhou destaque na mídia em 2019, com letras que, segundo ele, retratavam a sua vivência na favela. O repertório do MC inclui as músicas "Tô Voando Alto", "Me Sinto Abençoado", "A Cara do Crime (Nós Incomoda)", "Mundo Covarde" e mais. As letras das músicas, inclusive, foram motivos de investigações e ações policiais.

Em setembro de 2019, o artista foi detido durante um show na cidade de Sorriso, no Mato Grosso. Na ocasião, ele foi investigado por apologia ao crime, tráfico de drogas, associação ao tráfico, incitação ao crime, corrupção de menores e fornecer bebida alcóolica para menores.

O artista foi levado para a Penitenciária Doutor Serrano Neves, conhecida como Bangu 3A, no Complexo de Gericinó. Poze deixou o presídio em junho do mesmo ano. Após ser solto, mostrou que teve os pertences devolvidos. O cantor chegou a mencionar que todos os bens foram entregues pela polícia, exceto celulares, tablets e computadores.

"Os ouros chegaram e só faltam os celulares que estão lá. São muitos e estou cansado de comprar novo. Tem que pegar para perícia? Ok, mas devolve... Com todo respeito, só falta devolver o resto das paradas que são os celulares, os tablets e meus computadores para jogar meu CS", disse, na ocasião.

Refém durante assalto





Segundo Poze, os criminosos roubaram diversos pertences do imóvel, entre eles joias avaliadas em cerca de R$ 2 milhões, além de celulares, relógios, roupas e perfumes. Ele chegou a pedir a Deus para que os criminosos que participaram da ação não parassem na "mão" dele. "De covardia nem Jesus escapou!! Só peço pra que Deus tome conta de tudo e que não deixe nenhum deles parar em minha mão", escreveu. No mês passado, o MC denunciou ter sido mantido refém durante um assalto dentro da própria casa . Em depoimento à polícia, o cantor relatou que foi surpreendido por quatro criminosos armados com fuzis e pistolas, todos encapuzados, por volta das 2h30, enquanto estava assistindo televisão com os amigos. Todos acabaram rendidos durante a invasão a mansão.Segundo Poze, os criminosos roubaram diversos pertences do imóvel, entre eles joias avaliadas em cerca de R$ 2 milhões, além de celulares, relógios, roupas e perfumes. Ele chegou a pedir a Deus para que os criminosos que participaram da ação não parassem na "mão" dele. "De covardia nem Jesus escapou!! Só peço pra que Deus tome conta de tudo e que não deixe nenhum deles parar em minha mão", escreveu.

Carro roubado





Poucas horas depois, ele falou que o veículo já havia sido recuperado. Ao compartilhar um vídeo abastecendo num posto de gasolina, o artista ironizou a falta de combustível depois do assalto: "Ainda devolveu o bagulho com o tanque vazio? Vamos ver, hein?". Em setembro de 2025, o cantor falou nas redes sociais que teve o carro roubado, na mesma região onde mora . Na ocasião, demonstrou que não estava preocupado com a recuperação do veículo. "Estou tranquilão. Preocupação nenhuma. Primeiro, porque tem seguro. E outra: o carro é meu e vai aparecer. Pode ter levado para qualquer área, mas vai aparecer. [...] Tem maluco para tudo. Tem corajoso para tudo".Poucas horas depois, ele falou que o veículo já havia sido recuperado. Ao compartilhar um vídeo abastecendo num posto de gasolina, o artista ironizou a falta de combustível depois do assalto: "Ainda devolveu o bagulho com o tanque vazio? Vamos ver, hein?".

Relacionamento com Vivi Noronha

Poze e Vivi Noronha iniciaram o relacionamento em 2018. Entre muitas idas e vindas - e rumores de infidelidade -, eles se casaram em outubro de 2024. A relação, no entanto, chegou ao fim em novembro de 2025 . O ex-casal é pai de Julia, de 6 anos, Miguel, 5, e Laura, de 3.

O término, no entanto, foi marcado por polêmica. A influenciadora digital acusou o ex-marido de expulsá-la de casa. Ela afirmou que o funkeiro tomou a decisão depois que fotos dela ao lado do influenciador Da Furia passaram a circular nas redes.

Em fevereiro deste ano, Vivi assumiu o namoro com Da Fúria. O cantor também é pai de Jade, de 2, fruto da relação com Isabelly Pereira, e Manuela, de também de 2, do envolvimento com Myllena Rocha.

Polêmica com MC Borges





O rapper relacionou a briga a desentendimentos pessoais envolvendo Poze, Karol Macedo - ex de Da Furia, - que é amigo dele -, Vivi e o influenciador. Segundo Borges, o apoio dele ao novo casal teria sido interpretado como provocação. Em janeiro deste ano, Poze se envolveu em outra polêmica, dessa vez com MC Borges . O artista disse que teria sido agredido por pessoas ligadas a Marlon e que sua casa teria sido invadida. Segundo o Borges, a namorada dele também foi atingida durante a confusão.O rapper relacionou a briga a desentendimentos pessoais envolvendo Poze, Karol Macedo - ex de Da Furia, - que é amigo dele -, Vivi e o influenciador. Segundo Borges, o apoio dele ao novo casal teria sido interpretado como provocação.

Na mesma rede social, Poze se pronunciou, afirmando que o que aconteceu foi um "caô de homem para homem [entre] Borges e o Léo, meu primo". Ele ainda negou que tenha participado de qualquer confusão e agressão. "O Poze em nenhum momento arrumou caô, o Poze em nenhum momento agrediu alguém, eu estou separando a briga", disse o artista.

Apoio a Oruam

Desde fevereiro, o Oruam ele é considerado foragido depois de descumprir medidas cautelares, incluindo regras do monitoramento eletrônico, o que levou à retomada da ordem de prisão por decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Vale lembrar que ele é filho do traficante Marcinho VP, um um dos líderes do Comando Vermelho (CV), que está preso desde 1996.

Relatar erro