MC Poze e amigos pedem liberdade de Oruam em frente ao Bangu 3 - Reprodução/Instagram

MC Poze e amigos pedem liberdade de Oruam em frente ao Bangu 3Reprodução/Instagram

Publicado 26/07/2025 08:42 | Atualizado 26/07/2025 10:01

Rio - Poze do Rodo não se intimidou com a forte chuva, na noite de sexta-feira (25), e reuniu um grupo de amigos - incluindo MCs e Djs - em frente ao Complexo Penitenciário de Gericinó, em Bangu, na Zona Oeste, pedindo liberdade de Mauro Davi Nepomuceno dos Santos, o Oruam. Fernanda Valença, noiva do rapper e Vivi Noronha, mulher de Rodo também participaram do protesto e compartilharam fotos em suas redes sociais.

fotogaleria

Com a camisa estampada com o rosto de Oruam, Poze gravou vídeos em frente a Penitenciária Dr. Serrano Neves, conhecida como Bangu 3, e postou em suas redes sociais. "Liberdade já, filho", escreveu na legenda.

O grupo carregava cartazes escritos: "MC não é bandido", "Liberdade Oruam" e "Paz, justiça e liberdade".

Preso na terça-feira (22), quando se entregou na Cidade da Polícia (Cidpol), na Zona Norte do Rio, acompanhado de um advogado e da noiva, Fernanda Valença, o rapper foi indiciado por tráfico de drogas, associação ao tráfico, dano ao patrimônio público, desacato, lesão corporal, ameaça e resistência qualificada e agora também é investigado por tentativa de homicídio contra um delegado e um policial durante um cumprimento de apreensão na casa dele no Joá, Zona Oeste do Rio, na segunda-feira (21).

Segundo o boletim de ocorrência, Oruam e alguns amigos que estavam na casa jogaram pedras no carro onde estavam o delegado Moyses Santana, titular da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE), e o policial Alexandre Ferraz.

Eles foram ao local para apreender um adolescente investigado por tráfico de drogas.

Filho do traficante Marcinho VP, Oruam foi classificado como preso de "alta periculosidade" ao dar entrada na Penitenciária Dr. Serrano Neves, no Complexo de Gericinó, em Bangu, na Zona Oeste.