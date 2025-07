Deborah Secco posa de biquíni em Noronha - Reprodução/Instagram

Publicado 26/07/2025 09:48

Deborah Secco, 45 anos, encantou seus seguidores, nesta sexta-feira (25), ao compartilhar no Instagram um ensaio fotográfico que realizou em Fernando de Noronha de biquíni fio-dental vermelho.

Nas imagens, a atriz aparece no mar com os cabelos molhados e exibe o corpo malhado. "Um pôr do sol em Noronha", escreveu ela na legenda da publicação.