Lexa e Anitta apareceram juntas em arraiáReprodução / Instagram

Publicado 26/07/2025 17:46 | Atualizado 26/07/2025 17:47

Rio - A cantora Lexa, de 30 anos, compartilhou uma sequência de fotos nas redes sociais na manhã deste sábado (26) com registros de um arraiá ao lado de Anitta. No Instagram, a artista exibiu detalhes do look, criado pelo Atelier Lima com styling de Pedro Agah, que contou com um vestido curto vermelho, fita no cabelo e bota preta de cano longo.

A artista também surgiu ao lado do noivo, Ricardo Vianna, de 32, e se declarou: "Muito amor". Nos comentários, o ator respondeu: "Te amo".



Fãs e famosos aproveitaram o momento para elogiar a "Bonequinha". "Te amo", comentou Anitta, em seu perfil privado. "Amei!", escreveu Filipe Fiore. "Perfeição", elogiou um seguidor. "Linda", disse outro.



Neste mês, Lexa decidiu doar parte do enxoval da filha, Sofia, que faleceu três dias após o nascimento, para outras bebês com o mesmo nome. A bebê, fruto do relacionamento com Ricardo Vianna, nasceu em 2 de fevereiro deste ano.