Gilberto Gil beja o rosto da filha Preta Gil no velórioReprodução/Instagram @gilbertogil

Publicado 26/07/2025 14:03 | Atualizado 26/07/2025 14:06

Rio - Um dia após a cerimônia de despedida de Preta Gil, Gilberto Gil compartilhou nas redes sociais, neste sábado (26), uma foto tirada no velório , em que beija o rosto da filha. Na legenda, ele escreveu: "Até os próximos 50 bilhões de anos… Onde houver alegria e amor, haverá Preta".

Nos comentários, o artista recebeu milhares de mensagens de carinho e apoio de famosos e fãs. "Todo o meu amor! Pra sempre Preta", escreveu Sabrina Sato. "Somos 50 bilhões de corações emanando amor pra essa família", disse Gaby Amarantos.

"Todo meu amor a vocês! Preta estará pra sempre nos nossos corações", comentou Heloísa Perissé.

"Beijo grande desse país todo em você, painho, na Flora, em toda a família carnal e espiritual que fez de Preta um símbolo de amor, perseverança e energia do bem!", postou um seguidor.

Preta Gil morreu aos 50 anos no domingo passado (20), em Nova York, por complicações de um câncer no intestino. O velório reuniu milhares de fãs na manhã e tarde desta sexta-feira (25) no Theatro Municipal do Rio, no Centro.

O cortejo fúnebre saiu do Municipal em um carro do Corpo de Bombeiros e seguiu por ruas do circuito de megablocos da cidade, trecho que recebeu o nome da artista, fundadora e lider do "Bloco da Preta", um dos mais tradicionais do Carnaval de rua carioca. O corpo de Preta seguiu para o Crematório e Cemitério da Penitência, onde ocorreu uma cerimônia de despedida restrita à família e amigos íntimos.