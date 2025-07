Amigos e familiares dão último adeus a Preta Gil

Rio - Amigos e familiares se despediram da cantora Preta Gil em velório realizado no Theatro Municipal do Rio de Janeiro, no Centro, nesta sexta-feira (25). A cerimônia de despedida da artista, que morreu aos 50 anos, no último domingo (20), após uma luta contra o câncer, iniciou às 9h e foi aberta ao público. Os portões foram fechados às 13h45.

Francisco Gil, filho da Preta, foi ao velório acompanhado da namorada, a ex-BBB Alane Dias. Próximo ao caixão, o músico fez carinhos na mãe. Assim como cantor, grande parte dos amigos e familiares utilizaram roupas brancas na ocasião. Algumas pessoas, inclusive, usaram uma blusa com o rosto da cantora e a mensagem: "Preta tudo! Amor sempre foi ação". Caetano Veloso, tio da artista, também marcou presença.

Já o pai dela, Gilberto Gil, de 83 anos, chegou à cerimônia por volta das 13h40, pouco depois dos portões se fecharem ao público, junto com a mulher Flora Gil, da filha Bela, de Sandra Gadelha, mãe de Preta, e da atriz Fernanda Torres. O cantor foi aplaudido pelas pessoas que estavam nas proximidades do Theatro, que gritaram 'força', recebeu o carinho dos amigos. Ao lado do caixão, Gil deu um beijo na testa de Preta. Flora acariciou o rosto da artista e também deu um beijo nela.

Famosos como Sabrina Sato, Nicolas Prattes, Ivete Sangalo, Regina Casé, Ludmilla, Thiaguinho, João Vicente de Castro, Carolina Dieckmman, Thaynara OG, Fernanda Paes Leme, Péricles, Gloria Pires e Cleo não contiveram às lágrimas ao se despedirem da amiga.

Outras celebridades como Malu Mader, Tony Belotto, Alice Wegmann, Cláudia Abreu, Taís Araujo, Brunna Gonçalves, Vitão, Luis Miranda, Tiago Abravanel, Gominho, Juliana Alves, Carol Peixinho, Marcelo Serrado, Emanuelle Araújo, Fafá de Belém, Bruno Gagliasso, Maju Coutinho, Bruna Marquezine e Mylena Ciribelli estiveram no local para darem o último adeus à cantora, assim como o diretor de cinema Rafael Dragaud, que foi casado com a artista no início dos anos 2000, e Caio Blat, ex-namorado de Preta.

Flor, João, José e Bento Gil foram outros familiares de Preta que compareceram à cerimônia de despedida. Danrlei Orrico, mais conhecido como O Kanalha, ex-affair da artista, e os amigos dela Ju de Paulla, Malu Barbosa, Duh Marinho se emocionaram bastante durante o velório, que também teve a presença da primeira-dama Janja Silva, a ministra da Cultura, Margareth Menezes, e o prefeito do Rio, Eduardo Paes

Em conversa com os jornalistas, o cantor Thiaguinho lamentou a morte da amiga. "Fica um vazio no peito. A gente acompanhou toda a luta, se via sempre. Ficou um vazio, mas ao mesmo tempo fica a lição. A Preta era uma pessoa agregadora, quantos momentos tivemos cantando no palco", afirmou. "Nas últimas conversas que a gente teve, a gente falava muito sobre o meu filho, e ela sempre falando de futuro", acrescentou.

Tiago Abravanel destacou a representatividade da artista. "Mulher forte, que sempre lutou por todas as causas, tanto contra a gordofobia, a LGBTfobia, com toda a força, todo o carinho, respeito". A atriz Malu Mader reforçou o legado de Preta. "É um momento triste, mas é uma vida tão linda a da Preta. Só deu amor, exemplo de coragem, de tudo o que é bom. Ela era uma pessoa maravilhosa, adorável e que merece todas as homenagens".

Já a cantora Teresa Cristina comentou: "A Preta espalhou tanto amor, tanta energia, tanto carinho. Isso agora está multiplicado pela cidade. A gente precisa entender que as pessoas também precisam descansar. A gente se apega, fica triste, porque a pessoa foi embora, mas acho que ela está em um lugar bem melhor do que aqui... Admirava ela, ela gostava do meu trabalho. Uma pessoa que eu conheci através da gargalhada. Estou tentando manter isso na cabeça".

Amiga de cantora, Ju de Paulla falou sobre a saudade que sente e da luta da artista contra o câncer. "Fica a saudade. Foram momentos muito importantes com ela, mas ela não queria ficar sofrendo, ela queria estar bem. O que nos conforta é que ela descansou. Ela estava ali lutando como sempre. Ela fez de tudo até o último minuto da vida dela, mas tudo o que ela não queria era sofrer".

O cantor e compositor Carlinhos Brown frisou que a importância de Preta Gil vai além da música. "Ela terminou enfrentando dicotomias sociais importantes, ajudou pessoas a se motivarem a partir das suas aparências, ajudou muito os movimentos sociais, de afirmação, das favelas, contra a LGBTfobia. Ela indica a precisão, de enquanto ser negro e brasileiro. Uma lutadora que ensinou para a gente muitas coisas. Fica um legado positivo, ela é muito bem criada e bem nascida, e a nós, só resta um grande agradecimento a essa pessoa e artista, que veio, brilhou e vai continuar brilhando nas nossas memórias. Ela é uma pessoa muito querida", disse.

Mariana Ximenes afirmou que a maior lição deixada por Preta é a "coragem, liberdade e generosidade". "Ela sempre foi uma pessoa extremamente acolhedora. Basta ver quantos amigos. Uma existência que vai ficar na gente, para sempre".

Na cerimônia de despedida, fotos de Preta são exibidas em um telão de LED exibidas. Músicas nacionais e internacionais também tocam no ambiente. No "Mais Voce", Gominho contou que as canções fazem parte de uma playlist feita por ele, com hits de artistas como Dua Lipa, Tim Maia, Liniker, Anitta. "Fui eu que fiz, já era uma playlist nossa (dele e de Preta)".

Cortejo





Cortejo

Após o velório, o corpo de Preta Gil deixará o Theatro em um carro do Corpo de Bombeiros e passará pelo trajeto do Circuito de Blocos de Carnaval de Rua "Preta Gil" , criado pela prefeitura como parte oficial da programação do carnaval da cidade para homenagear a carioca, que comandava o Bloco da Preta. Em seguida, o caixão seguirá para a capela ecumênica do Crematório e Cemitério da Penitência, no Caju, onde haverá uma cerimônia restrita a familiares e amigos próximos, entre 15h e 17h. Ao fim da homenagem, o corpo será encaminhado para cremação.

