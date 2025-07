Carro ficou coberto por água em rua alagada em Belford Roxo - Reprodução / Redes sociais

Publicado 25/07/2025 21:15 | Atualizado 25/07/2025 21:32

Rio - O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, informou na noite desta sexta-feira (25) que o Comitê de Chuvas do Estado está em alerta por causa das fortes chuvas que atingem diversas regiões fluminenses . Segundo ele, a estrutura do governo estadual está de prontidão para atender a municípios afetados e agir com rapidez diante de qualquer emergência.

"Nosso Comitê de Chuvas está com a atenção voltada para as condições do tempo na noite desta sexta-feira em todo o estado", comunicou Castro por meio de nota.



O governador também disse ter entrado em contato com os prefeitos de Petrópolis, Duque de Caxias, Seropédica, São João de Meriti e São Gonçalo, cidades com histórico de alagamentos e deslizamentos, para oferecer apoio direto das forças estaduais. "Coloquei a estrutura do Estado de prontidão para dar o suporte que for necessário", destacou.



Castro ainda fez um apelo à população que vive em áreas de risco: "Peço à população que fique atenta aos sinais das sirenes em áreas de risco e aos comandos das Defesas Civis estadual e municipais".



Defesa Civil e Corpo de Bombeiros em alerta

A Secretaria de Estado de Defesa Civil (Sedec-RJ) e o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ) também monitoram as chuvas que atingem o estado.

"A Defesa Civil Estadual acompanha 24 horas por dia as condições meteorológicas e os níveis pluviométricos no território fluminense, enviando alertas para os municípios quando necessário", disse o órgão por meio de nota.



Neste momento, o risco hidrológico é muito alto em Duque de Caxias, Belford Roxo e São João de Meriti. Enquanto que o risco geológico é alto em Duque de Caxias, Belford Roxo, São João de Meriti e Mesquita. No restante do estado, o risco de inundações, alagamentos e deslizamentos de terra é moderado a muito baixo.



"Os Bombeiros RJ estão em alerta, mobilizados para o atendimento a possíveis emergências. As equipes contam com apoio de viaturas de salvamento e resgate, ambulâncias, embarcações, drones e aeronaves. Até o momento, nenhuma ocorrência de vulto relacionada às chuvas foi registrada", informou o órgão.