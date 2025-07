Rodovia Presidente Dutra, sentido São Paulo, com pontos de alagamento - Reprodução/Redes sociais

Rodovia Presidente Dutra, sentido São Paulo, com pontos de alagamentoReprodução/Redes sociais

Publicado 25/07/2025 18:50

Rio - Uma chuva muito forte, acompanhada de ventania, atingiu várias regiões do estado do Rio de Janeiro na noite desta sexta-feira (25). A Baixada Fluminense e Região Metropolitana foram as regiões que mais sofreram com as chuvas.

Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram ruas alagadas em diversos municípios, como Belford Roxo, Nova Iguaçu e Duque de Caxias. Um trecho da Rodovia Presidente Dutra, no sentido São Paulo, foi tomado pela água e veículos ficaram parcialmente submersos.

fotogaleria

A Região Metropolitana também foi castigada, com registros de alagamentos em Niterói e São Gonçalo. A Defesa Civil de Niterói emitiu um alerta informando que a cidade entrou em estágio de atenção devido às chuvas.

De acordo com o boletim do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), o risco de deslizamento em Belford Roxo, Duque de Caxias e São João de Meriti é muito alto. Em Mesquita e Nilópolis o risco é considerado alto.

Na capital, até o momento, a Zona Oeste é a região mais afetada, com bolsões d'água em vários pontos. O aguaceiro com relâmpagos também afeta as zonas Sul e Norte, ainda que com menos força.

Belford roxo alagada. So da uma chuva, Meu Deus. pic.twitter.com/KhsEMovZV9 — Rubens Paulo (@rubens1254) July 25, 2025

Posto 13 aqui em Nova Iguaçu paizão, do nada começou essa chuva pic.twitter.com/RUONBkwB7J — Mr. Brightside (@TeuzzAlves) July 25, 2025

Panorâma na Capital

Segundo o Alerta Rio, entre 18h45 e 19h, houve registro de chuva nas seguintes estações:



Muito Forte:

Ilha do Governador- 16,2 mm



Forte:

Irajá-7,4 mm



Castro mobiliza Comitê de Chuvas

O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, informou na noite desta sexta-feira (25) que o Comitê de Chuvas do Estado está em alerta por causa das fortes chuvas que atingem diversas regiões fluminenses. Segundo ele, a estrutura do governo estadual está de prontidão para atender a municípios afetados e agir com rapidez diante de qualquer emergência.

"Nosso Comitê de Chuvas está com a atenção voltada para as condições do tempo na noite desta sexta-feira em todo o estado", afirmou Castro por meio de nota.



O governador também disse ter entrado em contato com os prefeitos de Petrópolis, Duque de Caxias, Seropédica, São João de Meriti e São Gonçalo, cidades com histórico de alagamentos e deslizamentos, para oferecer apoio direto das forças estaduais. "Coloquei a estrutura do Estado de prontidão para dar o suporte que for necessário", destacou.



Castro ainda fez um apelo à população que vive em áreas de risco: "Peço à população que fique atenta aos sinais das sirenes em áreas de risco e aos comandos das Defesas Civis estadual e municipais".