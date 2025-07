Coleira do Barthô ficou manchada por sangue - Reprodução / Redes sociais

Publicado 25/07/2025 20:13 | Atualizado 25/07/2025 21:34

Rio - A tutora do buldogue Barthô denunciou, por meio das redes sociais, que o animal sofreu queimaduras graves ao ser deixado por muito tempo em uma máquina de secagem em alta temperatura em uma das unidades da pet shop PetFun, no Shopping MAP Barra, na Barra da Tijuca, Zona Oeste. Thays Tagliari relatou que o cão, de 7 anos, ficou com feridas na barriga, focinho e patas, além dos olhos avermelhados.

Na quarta-feira (23), a tutora recebeu mensagens do estabelecimento afirmando que o buldogue havia se machucado "sem gravidade" no rosto ao tentar fugir da secadora e uma atendente o levaria para uma clínica que pertence aos mesmos donos da loja. Ela chegou a questionar se o cachorro teria sofrido queimaduras, mas a pet shop negou.

Após o atendimento, a veterinária informou à Thays que Barthô tinha sofrido "lesões superficiais no focinho e nos ouvidos". A tutora, no entanto, observou que o cão estava machucados em 'carne viva' na barriga e no focinho, além de cortes nas patas. Ao ser questionada por mensagem, a veterinária respondeu que "lesões por aquecimento podem aparecer depois".

Na quinta-feira (24), Thays retornou ao pet shop para cobrar explicações. Ela relatou que, nesse segundo momento, os funcionários admitiram que deixaram Barthô na máquina de secagem por mais tempo do que deveria.

"Primeiro negaram qualquer falha. Em seguida, minimizaram. Por fim, somente diante da nossa insistência, passaram a cogitar internação (e inseriram no prontuário que as 'alterações surgiram após ir para casa', embora a clínica fique a 10 min de onde moramos) - o que demandaria 'uma possível internação para monitoramento'. O Barthô quase morreu duas vezes: enquanto agonizava dentro da máquina em alta temperatura e pela omissão no atendimento. Se tivessem nos contado a verdade, ele teria sido socorrido corretamente desde o início", desabafou a tutora nas redes sociais.

Na manhã desta sexta-feira (25), Thays informou que Barthô está se recuperando em casa, apesar de parecer sonolento e se levantar apenas para comer.

"Em casa, graças a Deus. Moramos perto da clínica e preferiram que ele viesse para casa. O estresse que ele apresentava poderia prejudicar o quadro, já delicado, após tantos traumas. As próximas horas permanecem críticas pelo risco de comprometimento renal, mas nos orientaram acerca dos cuidados e conseguimos contato 24 horas com o veterinário. A fase crítica já já passa! Ele já saiu dessa", escreveu.

Procurada pelo DIA, a PetFun não se manifestou sobre o caso. O espaço segue aberto para eventuais manifestações.