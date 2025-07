Palácio Pedro Ernesto receberá doações até o dia 1º de setembro - Divulgação

Publicado 25/07/2025 16:51 | Atualizado 25/07/2025 17:21

Rio - A Câmara do Rio inicia na próxima segunda-feira (28) a Campanha do Agasalho no Palácio Pedro Ernesto, na Praça Floriano, no Centro. Até o dia 1º de setembro, serão arrecadadas roupas de inverno de todos os tamanhos – como casacos, calças e cobertores – para ajudar quem mais precisa a enfrentar os dias mais frios.

"É uma contribuição importante para o bem-estar, saúde e dignidade dessas pessoas, que já enfrentam tantas adversidades. Convido os vereadores e servidores da Câmara, além de todos os cariocas, a participarem e colaborarem com mais esta edição da nossa Campanha do Agasalho", disse o presidente da Câmara, o vereador Carlo Caiado (PSD).

As doações devem ser entregues no saguão do Palácio Pedro Ernesto, de 9h às 17h, entre os dias 28 de julho e 1º de setembro. É importante que todas as peças estejam em bom estado de conservação e já higienizadas.

"O inverno, mesmo no Rio, castiga quem não tem um agasalho para se proteger. Como presidente da Comissão de Assistência Social, meu compromisso é estar ao lado de quem mais precisa. Cada doação é um cuidado que chega a quem sente frio e, muitas vezes, também sente falta de apoio. Por isso, estamos fazendo essa campanha acontecer. Para que, juntos, possamos aquecer um pouco o inverno dos nossos irmãos em situação de vulnerabilidade", acrescentou o vereador Felipe Pires (PT).

- O que doar: roupas de frio (de qualquer tamanho) e cobertores, limpos e conservados

- Data: 28 de julho a 1º de setembro

- Horário: de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h

- Local: saguão do Palácio Pedro Ernesto, na Praça Floriano, no Centro do Rio