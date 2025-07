Aparelhos recuperados pelos policiais durante a ação - Reprodução

Aparelhos recuperados pelos policiais durante a açãoReprodução

Publicado 25/07/2025 15:21 | Atualizado 25/07/2025 17:52

Rio - A Polícia Civil prendeu dois funcionários terceirizados de uma concessionária de telefonia por furtar equipamentos em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, na manhã desta sexta-feira (25). A dupla foi presa em flagrante no momento em que roubavam aparelhos essenciais à manutenção da internet, o que ocasionaria a interrupção do fornecimento do serviço aos moradores da região.

Durante a ação, os agentes da Delegacia de Roubos e Furtos (DRF) recuperaram cinco equipamentos que haviam sido furtados. No entanto, os policiais estimam que os bandidos já causaram um prejuízo acima de R$ 50 mil para a empresa, além dos impactos no fornecimento de internet em diversas áreas residenciais e comerciais.

Segundo a Polícia Civil, os agentes trocaram dados com a concessionária e monitoraram o sistema operacional. Com isso, puderam rastrear as ações da quadrilha especializada em furtar dispositivos de rede utilizados por operadoras de telecomunicação. A quadrilha utilizava credenciais de acesso institucional para roubar os aparelhos de forma seletiva e estratégica, prejudicando diretamente o sistema de conectividade.