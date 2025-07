Familiares, amigos e fãs se despedem da cantora Preta Gil em velório no Theatro Municipal, no Rio de Janeiro, nesta sexta-feira (25) - Reginaldo Pimenta/Agência O Dia

Publicado 25/07/2025 15:41

Rio - Sob aplausos e ao som de músicas da cantora, o cortejo de Preta Gil percorreu as ruas do Centro do Rio por volta das 15h desta sexta-feira (25). O caixão da cantora, que morreu aos 50 anos em decorrência de um câncer, foi colocado sobre um carro do Corpo de Bombeiros, com destino ao Cemitério e Crematório da Penitência, no Caju, onde ela será cremada. Francisco Gil, filho de Preta; Otávio Müller, ex-marido e pai do filho da artista, e Carlinhos Brown ajudaram a carregar o caixão.

Fãs que acompanharam o cortejo entoaram gritos de "Preta, eu te amo" e cantaram trechos de sucessos da artista, como "Meu corpo quer você" e "Sinais de Fogo". Antes, o Em carro aberto, o cortejo contou com o apoio de veículos da Prefeitura do Rio, que fazem a função de batedores, e percorreu o circuito dos megablocos, tradicional trajeto do Carnaval carioca, do qual Preta participou por anos e agora leva o seu nome . O percurso inclui a Avenida Presidente Antônio Carlos, Rua Primeiro de Março, Avenida Presidente Vargas, Avenida Francisco Bicalho e Avenida Brasil, chegando ao cemitério. Todo o caminho tem cerca de 9 km até o cemitério.Fãs que acompanharam o cortejo entoaram gritos de "Preta, eu te amo" e cantaram trechos de sucessos da artista, como "Meu corpo quer você" e "Sinais de Fogo". Antes, o corpo da cantora foi velado no Theatro Municipal do Rio , também localizado no Centro da cidade.

Chegada ao cemitério

O caixão de Preta Gil chegou ao Cemitério da Penitência por volta das 16h, uma hora depois do início do cortejo. No primeiro carro que seguia logo atrás das viaturas dos Bombeiros, estava seu pai, Gilberto Gil, acompanhado por familiares e amigos próximos. Durante o velório, o cantor de 83 anos se despediu da filha com um beijo na testa

A cerimônia de cremação, realizada de forma reservada para familiares e amigos próximos, terminou por volta das 17h30 no Crematório da Penitência. Aos poucos, os parentes começaram a deixar o local, incluindo o pai da cantora e o irmão, José Gil.