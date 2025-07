Gilberto Gil se despede de Preta Gil com beijo carinhoso em velório - Lia Maciel / Marketing Crematório e Cemitério da Penitência

Publicado 25/07/2025 15:42 | Atualizado 25/07/2025 15:55

Gil chegou ao local por volta das 14h, acompanhado de Sandra Gadelha, mãe de Preta, da neta Sol de Maria, de 9 anos, e de outros nomes próximos à família, como Bruna Marquezine, Bruno Gagliasso e Fernanda Torres. Emocionado, o artista prestou uma última homenagem à filha, que morreu aos 50 anos, no último domingo (20), em Nova York , onde realizava um tratamento experimental contra o câncer de intestino, diagnosticado em janeiro de 2023.Na véspera do velório, Gil compartilhou em seu perfil no Instagram um vídeo ao lado de Preta durante uma das turnês familiares. "Sempre tive orgulho de você, filha, e vou ter para sempre", escreveu o cantor na legenda. Em trecho da gravação, a própria Preta comenta o apoio do pai em sua trajetória musical: "Ele falou: 'cante suas músicas'. É uma forma também de ele mostrar o quão orgulhoso ele é, né? Orgulhoso da gente e do que a gente é".Dentro do Theatro Municipal, a família organizou um espaço com um telão de LED que exibiu imagens da cantora.A Prefeitura do Rio montou um esquema especial de interdições no entorno do teatro para garantir a segurança e organização do público. Equipes da CET-Rio, Guarda Municipal, Comlurb e do Centro de Operações da cidade atuaram no local.O cortejo fúnebre partiu do Theatro Municipal em um carro do Corpo de Bombeiros e seguiu por ruas do circuito de megablocos da cidade, trecho que recebeu o nome da artista, fundadora e liderança do "Bloco da Preta", um dos mais tradicionais do Carnaval de rua carioca. O corpo de Preta seguiu para o Crematório e Cemitério da Penitência, onde ocorreu uma cerimônia de despedida restrita à família e amigos íntimos.