Angélica e Luciano Huck homenageiam Preta Gil, madrinha de casamento, após não conseguirem ir ao velório - Reprodução / Instagram

Angélica e Luciano Huck homenageiam Preta Gil, madrinha de casamento, após não conseguirem ir ao velórioReprodução / Instagram

Publicado 25/07/2025 14:56

Rio - Os apresentadores Angélica, de 51 anos, e Luciano Huck, de 53, usaram as redes sociais nesta sexta-feira (25) para prestar uma homenagem emocionada à cantora Preta Gil, que morreu aos 50 anos, no último domingo (20), em Nova York. A despedida da artista acontece no Theatro Municipal do Rio de Janeiro, onde o corpo está sendo velado em cerimônia aberta ao público.



Sem conseguir comparecer pessoalmente ao velório por estarem de férias no Japão, o casal fez questão de declarar o carinho e a admiração pela cantora, que foi madrinha de seu casamento, celebrado em outubro de 2004. Preta também foi vizinha e amiga próxima da família.



“Ver tantas homenagens espalhadas pelas ruas e nas palavras de quem te ama emociona e confirma tudo o que você é: força, presença, generosidade, união”, escreveu Angélica em seu perfil. “Você sempre foi esse elo entre tanta gente bonita, verdadeira, cheia de afeto e luz. E, agora, segue sendo lembrada assim, com amor, por quem esteve ao seu lado e por quem você também amou. Sua memória continuará viva em cada gesto de quem escolhe viver com a coragem e o coração que sempre foram seus. Te amo pra sempre. Você estará pra sempre nos nossos corações”, completou a apresentadora.



Durante participação ao vivo no Mais Você, da TV Globo, na segunda-feira (21), Luciano Huck também lamentou a ausência. “Era uma semana em que eu precisava estar no Brasil para estar nesses momentos de despedida da Preta, e a gente não vai estar. Então poder falar aqui é importante. Poder manifestar nosso amor, nossa saudade, minha e da Angélica, e de tantos amigos que a Preta cultivou com muito amor, risada, carinho e afeto. Vai fazer muita falta, já estou com muita saudade”, disse o apresentador, visivelmente comovido.



Luciano ainda resgatou fotos ao lado de Preta nas redes sociais e finalizou com uma mensagem direta: “Te amo para sempre”.



A cantora, filha de Gilberto Gil e Sandra Gadelha, enfrentava um câncer no intestino desde 2022 e tratava a doença com sessões de quimioterapia e radioterapia. Sua morte causou grande comoção nacional, e uma série de homenagens têm sido feitas em todo o país, inclusive com blocos de Carnaval do Rio de Janeiro lembrando seu nome e legado.