Monique Alfradique posa de biquíni na FrançaReprodução Instagram

Publicado 25/07/2025 12:56

Rio - Monique Alfradique, de 39 anos, exibiu registros durante um período de férias em Gordes, Comuna na França, nesta sexta-feira (25). A atriz publicou fotos, no Instagram, mostrou boa forma ao posar de biquíni preto em um hotel do local e recebeu elogios de internautas.

"Uma pequena fuga na semana, um grande respiro em Gordes", escreveu na legenda.

Seguidores comentaram na postagem da artista. "Linda! Arrasando como sempre", disse um. "Senhor, que gata! E que visual", afirmou outro. "Nossa, como você é linda! Um espetáculo", declarou mais um fã.

Conhecida pelos seus papéis na TV, Monique começou como uma das paquitas da Nova Geração da Xuxa, em 1999. De lá para cá, ela traçou uma trajetória de sucesso como atriz, na teledramaturgia. Fez "A Lua Me Disse" (2005) "Malhação" (2006-2007), "Beleza Pura" (2008), "Fina Estampa" (2011), "A Regra do Jogo" (2015), entre outras. Em 2020, ela apresentou o reality culinário "Mestre do Sabor", na TV Globo, e adorou exercer essa função e mostrar mais seu lado espontâneo para o público.