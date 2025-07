Regina Casé - Érica Martin / Agência O Dia

Regina CaséÉrica Martin / Agência O Dia

Publicado 25/07/2025 19:03

Rio - Após a cerimônia de cremação de Preta Gil, realizada na noite desta sexta-feira (25), no Cemitério da Penitência, na Zona Portuária do Rio de Janeiro, figuras próximas à cantora falaram com exclusividade sobre a perda e a potência de sua trajetória. A atriz Regina Casé, o irmão José Gil e a amiga Juliana Alves foram unânimes ao reconhecer a artista como uma mulher que transformou vidas pela arte, pela coragem e pela afetividade com que conduziu seus relacionamentos e sua missão pública.

fotogaleria

"Ela libertou muita gente que estava presa. E mesmo quem achava que sua vida estava boa, quando olhava pra Preta, via que podia ser melhor. Porque ela era sábia, inteligente, linda e gostosa", disse Regina Casé, emocionada.

José Gil, irmão mais novo da cantora e filho de Gilberto Gil, destacou o caráter festivo do velório realizado horas antes, no Theatro Municipal, como reflexo dos desejos da própria artista: "Teve de tudo, tudo que ela pediu, até bar de drinks lá pra todo mundo comemorar. As músicas mais lindas, os amigos mais lindos. Tudo que ela imaginava. Ela fica pra eternidade. Fica na gente, em todo o mundo, em todo esse Brasil, nessa história", afirmou o músico de 33 anos.

Já Juliana Alves, amiga de longa data de Preta, lembrou com carinho da generosidade da cantora. A atriz também destacou a relação de Preta com seu ex-marido, o cineasta Ernani Nunes, que era amigo da cantora desde a juventude.



"Ela sempre foi muito generosa comigo, com muita sororidade, com muito amor, muito carinho. E a minha família está muito triste. Ernani está arrasado, porque eles tinham uma amizade linda, de uma vida inteira", disse. "A gente no finalzinho assim ficou tentando de todas as formas ajudar de alguma maneira Mas a gente sabe que ela teve uma rede de apoio maravilhosa que que fez tudo que pode, né? E acho que ela cumpriu a missão dela, talvez por isso ela tenha ido tão cedo", completou.



O velório de Preta Gil foi aberto ao público e reuniu admiradores, amigos, familiares e colegas de profissão, que lotaram a escadaria e os salões do Theatro Municipal do Rio. Em um dos momentos mais comoventes da cerimônia, Gilberto Gil, pai da artista, se despediu da filha com um beijo na testa.