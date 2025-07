Rafa Kalimann - Reprodução Instagram

Publicado 25/07/2025 13:59

Rio - Rafa Kalimann, de 32 anos, mostrou a barriguinha de grávida e brincou com a trend do 'morango do amor', nesta quinta-feira (24). A atriz publicou registros, no Instagram, afirmou que tem tido dias produtivos e declarou, em tom descontraído, que está alimentando a filha, Zuza, com o doce viralizado na web.

"Dias produtivos e divertidos ao mesmo tempo. Trabalhos voltando com tudo depois do primeiro trimestre. Reuniões, renovações importantes, visitas aos meus parceiros, amigos, início de mudança, muita comida e morango do amor em excesso para a Zuza (risos). Vale um dump de registros desse vai e vem intenso que eu amo", escreveu na legenda.

Internautas comentaram na postagem. "Zuza aproveitando da melhor forma os morangos", brincou um. "A gravidez está te deixando ainda mais bela", afirmou outro. "A barriguinha mais linda do Brasil", declarou mais um fã.

Rafa e Nattan anunciaram que estão esperando uma menina . O casal realizou um chá revelação íntimo, reunindo amigos próximos e familiares em uma fazenda. Antes mesmo de saberem que teriam uma menina, os dois já haviam decidido o nome da filha. Eles escolheram Zuza como uma homenagem a Josefina, avó do cantor que morreu recentemente.