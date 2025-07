Gabi Prado anunciou nascimento de José Bento nas redes sociais - Reprodução/Instagram

Publicado 25/07/2025 19:55

Rio - Nesta sexta-feira (25), Gabi Prado anunciou o nascimento de José Bento, primeiro filho com Thiago Gomes. A ex-integrante dos reality shows "De Férias com o Ex" e "A Fazenda 10" deu à luz no último dia 19 de julho e o bebê veio ao mundo com 4.200 kg e 51 cm.

"Depois de uma extinção há 65 milhões de anos, nasce a espécie de um Baby Dino mais perfeita que já existiu no mundo. Conhecido como José Bento Prado Gomes, o Bentossauro é conhecido por sua fome e sono incessantes e mais ainda por sua destreza em explodir de amor o coração de quem convive com ele", informou aos seguidores.

A influenciadora completou o anúncio da chegada do herdeiro. "Essa espécie é rara, e seus cientistas fizeram apenas um, podendo assim preservar intactos seus sons que emitem cura e seu toque com suas garras afiadas, que te tiram a mais sincera gratidão já sentida em todo o planeta Terra. Nasceu nosso dinossauro favorito."