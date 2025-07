Tainá Castro abre álbum de fotos da lua de mel com Éder Militão direto do deserto de Dubai - Reprodução / Instagram

Tainá Castro abre álbum de fotos da lua de mel com Éder Militão direto do deserto de DubaiReprodução / Instagram

Publicado 25/07/2025 16:43

Rio - A influenciadora Tainá Castro compartilhou com os seguidores o início da primeira de duas viagens planejadas com o zagueiro Éder Militão. Ao publicar fotos do passeio em Dubai, no Emirados Árabes, ela destacou que momentos assim são raros na rotina do casal, devido aos compromissos profissionais.



"Eu tento aproveitar cada tempo, porque é muito difícil a gente tirar férias", disse ela no Instagram.



Segundo Tainá, logo após o passeio atual, a família embarca para outro destino, dessa vez com as crianças. No entanto, o descanso tem data para acabar. "Depois daqui a gente vai fazer uma viagem com as crianças e aí, quando acabar as férias do Éder, a gente não sabe quando vai conseguir viajar de novo. A gente fica praticamente um ano trancado em função dos campeonatos. Eu viajo mais por conta de trabalho, mas com ele, com a família, a chance é quase nula", explicou.



Mãe de Helena, de 8 anos, e Matteo, de 4, frutos do relacionamento com o jogador Léo Pereira, Tainá convive em uma estrutura familiar que também envolve a filha de Militão, Cecília, de 3 anos, nascida da relação com Karoline Lima, atual namorada de Léo seu ex.



Na última sexta-feira (18), todas as crianças marcaram presença no casamento do casal, celebrado no Palácio Tangará, em São Paulo. A cerimônia reuniu nomes de destaque do futebol e das redes sociais, como o atacante Vini Jr., a influenciadora Gabriela Versiani e o ator espanhol Arón Piper.