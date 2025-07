Carolina Dieckmmann escreveu texto após despedida de Preta Gil - Reprodução/Instagram

Carolina Dieckmmann escreveu texto após despedida de Preta Gil Reprodução/Instagram

Publicado 25/07/2025 22:00

Rio - Depois do velório e cremação de Preta Gil nesta sexta-feira (25) , Carolina Dieckmmann se despediu da amiga em um texto emocionante nas redes sociais. A atriz desabafou sobre a relação de mais de duas décadas com a cantora e as homenagens que ela recebeu dos fãs.

"Depois de tudo, um silêncio imenso...Mas foram tantos aplausos, Preta! Seu povo cantando, uníssono, sem parar. As ruas, as placas, as pessoas; bonito demais de ver. Você mudou o mundo, meu amor. Eu sempre soube, parece que agora todos sabem e nada será como antes, nem dentro, nem fora", escreveu.

Entre os cliques publicados por Carolina está uma imagem em que ela aparece usando a camiseta feita para o último adeus à filha de Gilberto Gil. "Você ecoa com uma coroa de resistência, força e alegria...e no peito ressoa infinito o seu AMOR. Voe, Pretinha, e até logo. Um pedaço seu fica comigo; um pedaço meu vai com você", finalizou.