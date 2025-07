Preta Gil e Gal Costa - Reprodução / Instagram

Preta Gil e Gal CostaReprodução / Instagram

Publicado 25/07/2025 20:50 | Atualizado 25/07/2025 20:50

Rio - Gabriel Costa, filho da cantora Gal Costa, prestou uma homenagem a Preta Gil nesta sexta-feira (25). Em uma carta divulgada por meio das redes sociais, o jovem lamentou a morte da artista, que faleceu no último domingo (20), aos 50 anos, após uma longa batalha contra o câncer. Preta era afilhada de Gal, que morreu em novembro de 2022.

No texto, Gabriel recordou o carinho com que sua mãe sempre falava sobre a sobrinha. "Infelizmente, a Preta veio a falecer agora, no dia 20. Quando eu soube, fiquei totalmente em choque, porque eu não imaginei que isso poderia vir a acontecer, e pensei: 'Se minha mãe estivesse aqui, ela estaria devastada e muito triste pela perda.'"Apesar de não ter tido uma convivência próxima com Preta, o filho de Gal destacou a admiração que desenvolveu por ela nas poucas oportunidades em que estiveram juntos. "Não pude conviver muito com a Preta, mas, só de tê-la visto e conversado as poucas vezes, vi que ela era maravilhosa e uma pessoa muito boa. Minha mãe amava e adorava ela, e falava muito bem dela para mim. Acredito que elas estão juntas em um lugar melhor."Ao encerrar a carta, Gabriel Costa também se dirigiu à família Gil, com uma mensagem de conforto: "Vai ficar tudo bem, família Gil. Força, fé, e com certeza a morte não é o fim de tudo!"Em 2022, quando Gal faleceu, foi Preta prestou homenagem: 'Ainda me faltam palavras, só choro, uma tristeza imensurável!!! Minha madrinha Gal tão linda, tão presente, tão amiga!!! Tenho tanta coisa pra falar sobre ela, sobre nós!!! Te amo tanto, mas tanto!!!", escreveu na época.