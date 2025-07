De biquíni, Juliana Paes se diverte em dia de praia na Bahia - Reprodução / Instagram

De biquíni, Juliana Paes se diverte em dia de praia na BahiaReprodução / Instagram

Publicado 25/07/2025 08:45

Rio - Juliana Paes, de 46 anos, está aproveitando as férias em Ilhéus, no litoral sul da Bahia. Através dos stories do Instagram, nesta quinta-feira (24), a atriz compartilhou registros se divertindo em um dia de praia.

fotogaleria

No clique, a artista aparece saltitante no cenário composto por areia, mar e céu azul. O look praiano de Juliana foi composto por biquíni verde e óculos escuros. Ela também mostrou que o marido, o empresário Carlos Eduardo Baptista, e os filhos, Pedro, de 14 anos, e Antônio, 12, com pranchas de surf.

Além disso, Juliana e Carlos Eduardo posaram juntinhos e sorridentes na praia. Já ao anoitecer, o casal curtiu em clima de romance, com direito a taça de vinho.