Leonardo completa 62 anos e ganha homenagensReprodução / Instagram

Publicado 25/07/2025 10:41

Rio - O cantor Leonardo completa 62 anos nesta sexta-feira (25). Através das redes sociais, o artista recebeu homenagens de amigos, familiares e da equipe, que compartilhou um registro divertido do aniversariante.

"Viva o Leonardo! Feliz Aniversário", escreveram, no post compartilhado no perfil oficial do cantor. No registro, o cantor em vários momentos descontraídos: dançando, carregando tomates, pescando, jogando futevôlei, bebendo e muito mais.



A mulher do cantor, Poliana Rocha, homenageou o amado. "Hoje eu elevo uma oração a Deus, agradecendo pela sua vida, pela benção que é ter você ao meu lado e por cada momento que compartilhamos. Que o Senhor continue guiando seus passos, fortalecendo sua fé, te protegendo e realizando os desejos mais profundos do seu coração", escreveu.

"Que você tenha saúde, sabedoria e muitos anos de vida, sempre coberto pela grava divina. Te amo e oro todos os dias para que sejamos sempre benção na vida um do outro", concluiu, ao compartilhar um registro. Para comemorar o aniversário, o casal viajou para Anguilla, uma ilha no Caribe.

Virginia Fonseca, que era casada com o filho de Leonardo, o cantor Zé Felipe, deixou uma mensagem carinhosa. "Hoje é dia do Totó!!! Uma das melhores pessoas que eu conheci na vida. Esses dias estava conversando e falei algo que você me disse e me referi assim 'meu ex-sogro'. E a pessoa me corrigiu, falou q não existe ex-sogro [risos], que sogro é para sempre e eu fiquei feliz", iniciou.

"Porque realmente meu amor por você continua o mesmo, e continuo aqui te desejando as melhores coisas do mundo. Que Deus abençoe sua vida sempre, que lhe dê muitos e muitos anos pela frente, até porque o mundo seria muito sem graça sem você!!!! Que você curta seu dia com essa alegria que só você tem. O jeito como você vive me inspira!!! Saiba que sou fã da sua vida e que aprendo com você todos os dias!!! Obrigada, Leo, por tudo que já fez e faz por nós. Nós te amamos", finalizou a influenciadora digital.

Virginia e Zé Felipe anunciaram o fim do casamento em maio deste ano. O ex-casal iniciou o relacionamento em 2020. Eles são pais de Maria Alice, 4 anos, Maria Flor, de 2, e José Leonardo, de 10 meses.