Patrícia Poeta celebra primeiro show do filho fora do Brasil - Reprodução/Instagram

Patrícia Poeta celebra primeiro show do filho fora do BrasilReprodução/Instagram

Publicado 25/07/2025 11:59

Rio - Patrícia Poeta, de 48 anos, mostrou o reencontro com o filho, Felipe, de 22, fruto da antiga relação com o diretor-geral da Globo, Amauri Soares, em Bruxelas, na Bélgica . A apresentadora do "Encontro" publicou registros, no Instagram, ao lado do primogênito, e celebrou o primeiro show do DJ fora do Brasil.

fotogaleria

"Última parada: Bélgica! Para ver o filhão tocar no Tomorrowland. É a primeira apresentação dele fora do Brasil. Turnê Euro está on! Que orgulho, Felipe Poeta. Muito sorte, filho! Te amo muitão", escreveu na legenda.

Seguidores comentaram na postagem. "Não basta ser mãe, tem que participar", disse um. "Linda demais, parabéns ao filhão", afirmou outro. "Lindo demais. Igual a mãe. Saudades, volta logo", declarou mais um fã.







Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por PATRÍCIA POETA (@patriciapoeta)