Key Alves que revela que já sabe o sexo do bebêReprodução Instagram

Publicado 25/07/2025 10:59

Rio - Grávida do primeiro filho, Key Alves, de 25 anos mostrou o ultrassom do bebê em 8K, fruto do relacionamento com o cantor Bruno Rosa, de 27. Em uma publicação feita no Instagram, nesta quinta-feira (24), a ex-BBB exibiu detalhes do rostinho do bebê e revelou que já sabe o sexo da criança.

"Ultrassom em 8K com o melhor médico especialista de São Paulo. Spoiler! Já quero que ele seja o médico do meu parto. E olha esse neném, gente. 16 semanas e sim, já temos o resultado do sexo. Mas, só no chá de revelação", escreveu na legenda.

Internautas comentaram na postagem. "A carinha da mamãe e tem um rostinho de menininha", disse um. "Meu Deus, as mãozinhas! Gente, que coisa mais linda", afirmou outro. "O narizinho é igual da mamãe. Que perfeição", declarou mais um fã.

Key e Bruno estão juntos desde maio de 2024 e anunciaram a gestação no dia 4 de julho através de uma postagem feita nas redes sociais. "O Senhor é um Deus de promessa e somos muito gratos por agora sermos 3!!! Chegou sem avisar e tomou conta de nós e agora sim sabemos o verdadeiro significado de amar um filho", disse ela.