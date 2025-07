Nicole Bahls falou sobre problemas de autoestima na juventude - Reprodução/Instagram

Nicole Bahls falou sobre problemas de autoestima na juventude Reprodução/Instagram

Publicado 24/07/2025 22:51

Rio - Nicole Bahls, de 39 anos, contou que não se achava bonita e precisou de um conselho da mãe, Vera Barbosa, para lidar com uma questão de autoestima na adolescência. A apresentadora comentou o assunto durante participação no videocast "Pizza do João".

"Você sempre foi a 'bonitona' do colégio ou não?", perguntou o filho de Faustão. "Falavam que eu era bonita, mas eu nunca achei que eu era da beleza, mas eu era simpática e desenrolada", brincou Nicole.

Na sequência, a ex-panicat revelou a sugestão da matriarca. "Desde pequena, minha mãe falou: 'minha filha, gente feia tem que ser simpática'. Eu já abri o sorriso e comecei a gargalhar sempre. Ela nunca foi mãe de miss, que mentia: 'ah filha você é muito linda'. Não. Ela sempre botou os nossos pés no chão", disse.