Yuri Lima exibiu nas redes sociais vídeo de Nala engatinhando - Reprodução/Instagram

Publicado 24/07/2025 21:57

Rio - Yuri Lima compartilhou um vídeo no Instagram Stories nesta quinta-feira (24) mostrando a filha, Nala, de 9 meses, fruto do relacionamento com Iza, engatinhando no corredor de casa. O ex-jogador de futebol completou a postagem com um emoji de coração.

