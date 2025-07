Claudia Raia relembra trajetória com Jarbas Homem de Mello - Reprodução / Instagram

Publicado 24/07/2025 20:04 | Atualizado 24/07/2025 20:05

Rio - Claudia Raia, 58, celebrou nesta quarta-feira (24) os 12 anos de relacionamento com Jarbas Homem de Mello, 55. Em uma publicação nas redes sociais, a atriz compartilhou fotos ao lado do marido e relembrou momentos marcantes do casal, que está junto desde 2012 e oficializou a união em 2018. Eles são pais de Luca, de 2 anos.

"Amor, quero me aventurar de mãos dadas com você até onde Deus nos permitir, dançando, cantando e dando muitas gargalhadas. Te amo pra sempre", escreveu a atriz na legenda da publicação.No carrossel de imagens, Claudia reuniu registros de viagens, apresentações no palco e momentos do dia a dia ao lado de Jarbas, acompanhando uma das tendências mais populares da web, que destaca o tempo de relacionamento dos casais.Claudia e Jarbas, que se conheceram no teatro musical, mantêm uma relação marcada por cumplicidade dentro e fora dos palcos. Além do filho Luca, a atriz é mãe de Enzo Celulari e Sophia Raia, frutos do casamento anterior com Edson Celulari.