Simone Biles curte passeio de iateReprodução / Instagram

Publicado 24/07/2025 17:48

Rio - Simone Biles elevou a temperatura da web ao compartilhar cliques de um passeio de iate, nesta quarta-feira (23). No Instagram, a ginasta, que aproveita alguns dias de descanso, mostrou os registros na ilha Virgin Gorda, que fica nas Ilhas Virgens Britânicas, no Reino Unido.

Nas fotos, ela aparece com o bumbum de fora enquanto usa um biquíni fio-dental azul. Para completar o look, a ginasta escolheu uma camiseta com a frase "nada de choro no iate" bordada. Com os cabelos trançados, ela ainda apostou em um chapéu preto e óculos escuros.

Na legenda da publicação, Simone repetiu a estampa da camiseta e acrescentou alguns emojis azuis, como de coração, boné e baleia. Nos comentários, os internautas não economizaram ao elogiar a beleza da ginasta.

"Nossa rainha", disse um fã. "O corpo dela... o rosto dela... tudo deslumbrante", escreveu outro. "Amando sua fase mulherão", apontou um terceiro. "Estamos chorando porque não estamos no iate com você", brincou um quarto.

Simone Biles aproveita os dias de folga pelas Ilhas Virgens Britânicas na companhia da famosa tenista norte-americana Serena Williams.