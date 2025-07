Ana Maria Braga - Reprodução / TV Globo

Publicado 24/07/2025 17:39

Rio - Ana Maria Braga não poupou comentários ao assistir uma cena polêmica do remake de "Vale Tudo", exibido durante o "Mais Você". Ao lado de Gil do Vigor, a apresentadora reagiu com indignação ao descobrir a nova reviravolta da trama: Afonso (Humberto Carrão) sofrerá um acidente causado por Maria de Fátima (Bella Campos) e seu amante César (Cauã Reymond).

"Eu acho um absurdo. Eles moram todos na mesma cidade e essa moça vive indo lá no apartamento dele, você não acha?', afirmou Ana Maria, ao se referir à insistência da vilã em manter contato e visitar com frequência o amante, sem que seu marido desconfie de suas atitudes.

Gil do Vigor também opinou sobre a cena e disse não entender como Afonso não descobriu a traição da mulher. "Eu me arredo com isso, porque ela é rica, famosa, sabe que está na internet, todo mundo tá vendo e ela quer se agarrar com o homem no meio da rua?", comentou o ex-BBB.

Apesar da crítica, a conversa entre os dois terminou com risadas e comentários irônicos. "Pois é… e vai lá naquele apartamento, vive encafurnada lá (…) bom, mas a gente não tem nada com isso", concluiu Ana Maria.