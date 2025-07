MC Mirella - Reprodução / Instagram

Publicado 24/07/2025 16:41 | Atualizado 24/07/2025 16:44

Rio - MC Mirella, de 27 anos, continua internada no hospital após relatar um mal-estar persistente. A cantora revelou que não consegue se alimentar adequadamente desde o último sábado (19) e que enfrenta um quadro de imunidade extremamente baixa.

"Internada ainda. Só quero me recuperar logo. Estou toda furada. Tirei agora meus acessos, mas vou ter que colocar de novo. Estou bem ruinzinha", afirmou Mirella, ao mostrar as marcas dos acessos venosos periféricos em seu corpo.Ela passou por diversos exames, incluindo uma tomografia com contraste, procedimento que provocou reações adversas. Também foi submetida a um exame na coluna, enquanto os médicos investigam as causas do problema."Minha imunidade está baixíssima. Tento tomar o máximo de líquido que eu consigo, mas não estou conseguindo me alimentar com comida sólida. Desde sábado estou sem comer direito, comida mesmo. Imagina o corpo sem nenhuma proteína! Não sei o que dizer para vocês", declarou, ainda sem diagnóstico confirmado.Em um desabafo, Mirella contou que o apetite até aparece, mas o enjoo e a incapacidade de manter o alimento a impedem de comer normalmente. "Agora estou conseguindo falar, mas hoje, desde manhã, fiquei bem ruim. Só quero conseguir comer. Sinto fome, mas não consigo comer. O cheiro da comida começa a me enjoar ou eu como e ponho para fora. Muito obrigada pelas mensagens, estou me sentindo especial", disse a artista.